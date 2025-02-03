سعر Vault Overflow (VAULT)
سعر Vault Overflow (VAULT) المباشر لليوم هو USD 0.274267. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VAULT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vault Overflow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.38K
- تغيير سعر Vault Overflow خلال اليوم هو +20.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vault Overflow مقابل USD هو $ +0.04645875 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vault Overflow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vault Overflow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vault Overflow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04645875
|+20.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vault Overflow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.16%
+20.39%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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