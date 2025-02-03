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سعر Vault Overflow (VAULT) المباشر لليوم هو USD 0.274267 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VAULT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vault Overflow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.38K - تغيير سعر Vault Overflow خلال اليوم هو +20.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vault Overflow (VAULT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vault Overflow مقابل USD هو $ +0.04645875 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vault Overflow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vault Overflow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vault Overflow مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04645875 +20.39% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vault Overflow (VAULT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vault Overflow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.222483$ 0.222483 $ 0.222483 24 ساعة مرتفع $ 0.274176$ 0.274176 $ 0.274176 عالية طوال الوقت $ 0.274176$ 0.274176 $ 0.274176 تغير السعر (1 ساعة) +2.16% تغير السعر (1يوم) +20.39% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Vault Overflow (VAULT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: