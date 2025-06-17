شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING السعر(QBOT)

USD

مخطط أسعار QBOT AI TRADING (QBOT) المباشر

$0.0964
$0.0964$0.0964
+2.33%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول QBOT

السعر الحالي لـ QBOT AI TRADING (QBOT) اليوم هو 0.0964 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من QBOT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق QBOT AI TRADING:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 521.94K USD
- تغير سعر QBOT AI TRADING خلال اليوم هو +2.33%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QBOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QBOT.

QBOT أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار QBOT AI TRADING لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.002195+2.33%
30 يوم$ -0.0036-3.60%
60 يوم$ -0.0036-3.60%
90 يوم$ -0.0036-3.60%
تغير سعر QBOT AI TRADING اليوم

سجل اليوم QBOT تغيرًا $ +0.002195 (+2.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر QBOT AI TRADING لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0036 (-3.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر QBOT AI TRADING لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QBOT تغييرًا في $ -0.0036 (-3.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر QBOT AI TRADING لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0036 (-3.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

QBOT معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار QBOT AI TRADING: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.084
$ 0.084$ 0.084

$ 0.1797
$ 0.1797$ 0.1797

$ 28.88
$ 28.88$ 28.88

+5.81%

+2.33%

-84.90%

QBOT معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

--
----

$ 521.94K
$ 521.94K$ 521.94K

--
----

ما هو QBOT AI TRADING ( QBOT )

QBOT هي منصة تداول عملات رقمية ثورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُؤتمت عملية التداول باستخدام خوارزميات ذكية مصممة لتحقيق أقصى ربحية مع تقليل المخاطر. باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، ونموذج اقتصاديات التوكن المُحفّز، تهدف QBOT إلى تمكين المتداولين من جميع مستويات المهارة من تحسين استراتيجياتهم التجارية وتحقيق ميزة تنافسية في سوق الكريبتو سريع التطور.

متوفر QBOT AI TRADING على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك QBOT AI TRADING الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين QBOTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول QBOT AI TRADING على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء QBOT AI TRADING سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر QBOT AI TRADING

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل QBOT AI TRADING، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ QBOT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارQBOT AI TRADING.

سجل أسعار QBOT AI TRADING

يوفر تتبع مسار سعر QBOT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ QBOT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار QBOT AI TRADING.

توكنوميكس QBOT AI TRADING (QBOT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس QBOT AI TRADING (QBOT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس QBOT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء QBOT AI TRADING ( QBOT )

هل تبحث عن كيفية شراء QBOT AI TRADING؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء QBOT AI TRADING على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة QBOT إلى العملات المحلية

1 QBOT إلى VND
2,536.766
1 QBOT إلى AUD
A$0.148456
1 QBOT إلى GBP
0.071336
1 QBOT إلى EUR
0.082904
1 QBOT إلى USD
$0.0964
1 QBOT إلى MYR
RM0.408736
1 QBOT إلى TRY
3.809728
1 QBOT إلى JPY
¥14.001136
1 QBOT إلى RUB
7.566436
1 QBOT إلى INR
8.332816
1 QBOT إلى IDR
Rp1,580.327616
1 QBOT إلى KRW
132.416968
1 QBOT إلى PHP
5.4707
1 QBOT إلى EGP
￡E.4.833496
1 QBOT إلى BRL
R$0.529236
1 QBOT إلى CAD
C$0.131104
1 QBOT إلى BDT
11.783936
1 QBOT إلى NGN
148.76448
1 QBOT إلى UAH
4.003492
1 QBOT إلى VES
Bs9.8328
1 QBOT إلى PKR
Rs27.308192
1 QBOT إلى KZT
49.999788
1 QBOT إلى THB
฿3.141676
1 QBOT إلى TWD
NT$2.847656
1 QBOT إلى AED
د.إ0.353788
1 QBOT إلى CHF
Fr0.078084
1 QBOT إلى HKD
HK$0.755776
1 QBOT إلى MAD
.د.م0.878204
1 QBOT إلى MXN
$1.830636

QBOT AI TRADING المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ QBOT AI TRADING، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب QBOT AI TRADING الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول QBOT AI TRADING

أهم الأخبار

ما هو كريبتو سبارك؟ الدليل الشامل لرمز SPK والبنية التحتية لــ DeFi

يستكشف هذا الدليل الشامل النهج الثوري لــ SPK في حل المشاكل الأساسية للبنية التحتية لــ DeFi، وعلم الرموز الفريد الخاص به، والتطبيقات الواقعية، ولماذا يمثل مستقبل التمويل على السلسلة. سواء كنت من عشاق DeFi، أو مستثمر مؤسسي، أو ببساطة فضولياً حول الجيل القادم من البنية التحتية المالية، فإن هذه المقالة تقدم كل ما تحتاجه لفهم إمكانيات كريبتو سبارك في تحويل الاقتصاد اللامركزي.

June 17, 2025

ما هو IKA Crypto؟ الدليل الشامل لرمز Zero Trust MPC

يستعرض هذا الدليل الشامل النهج المبتكر لـ IKA في قابليةinteropability blockchain، وتكنولوجيا dWallet الفريدة، وعلم الرموز، والتطبيقات في العالم الحقيقي. سواء كنت مطورًا يبحث عن حلول بنية تحتية متقدمة أو مستثمرًا مهتمًا بتكنولوجيا blockchain من الجيل القادم، يوفر لك هذا المقال رؤى أساسية حول كيفية إعادة تشكيل IKA لمستقبل التمويل اللامركزي وعمليات عبر السلاسل.

June 16, 2025

ما هي عملة AURA؟ دليل شامل لرمز الثقافة المتفجر على سولانا

يستكشف هذا الدليل الشامل AURA (Aura on Solana)، وهو رمز ثقافي ثوري تحول من مبادرة بلوكتشين علامة تجارية فاخرة إلى واحدة من أكثر العملات الميمية انتشارًا على شبكة سولانا. سواء كنت مهتمًا بزيادة الأسعار المفاجئة بنسبة 4800%، أو التكامل الفريد مع وسائل التواصل الاجتماعي، أو التقنية الكامنة التي تدعم هذه الظاهرة الثقافية، يوفر لك هذا المقال رؤى أساسية حول نظام AURA البيئي، والرمزية الاقتصادية، والإمكانات المستقبلية في المشهد المتطور للتمويل الاجتماعي.

June 12, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

آلة حاسبة

المبلغ

QBOT
QBOT
USD
USD

1 QBOT = 0.0964 USD

تداول

USDTQBOT
$0.0964
$0.0964$0.0964
-16.69%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة