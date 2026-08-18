سعر Vanta Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Vanta Network (SN8) اليوم هو $ 5.7، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN8 الحالي إلى USD هو $ 5.7 لكل SN8.

يحتل Vanta Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,786,332، مع عرض متداول قدره 5.05M SN8. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN8 بين $ 5.62 (أدنى) و$ 5.8 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 25.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06021.

على المدى القصير، تحرك SN8 بمقدار -1.04% خلال الساعة الماضية و-4.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 173.40K.

معلومات سوق Vanta Network (SN8)

القيمة السوقية $ 28.79M$ 28.79M $ 28.79M الحجم (24 ساعة) $ 173.40K$ 173.40K $ 173.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.79M$ 28.79M $ 28.79M إمداد دورة التداول 5.05M 5.05M 5.05M إجمالي العرض 5,045,822.58512688 5,045,822.58512688 5,045,822.58512688

القيمة السوقية الحالية لـ Vanta Network هي $ 28.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 173.40K. العرض المتداول لـ SN8 يبلغ 5.05M، مع إجمالي عرض 5045822.58512688. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.79M.