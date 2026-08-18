سعر VALOR اليوم

السعر المباشر لمشروع VALOR (VALOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 41.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VALOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VALOR.

يحتل VALOR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,484، مع عرض متداول قدره 999.91M VALOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VALOR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01499322، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VALOR بمقدار +3.92% خلال الساعة الماضية و-44.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VALOR (VALOR)

القيمة السوقية $ 25.48K$ 25.48K $ 25.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.48K$ 25.48K $ 25.48K إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,908,269.929947 999,908,269.929947 999,908,269.929947

القيمة السوقية الحالية لـ VALOR هي $ 25.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VALOR يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999908269.929947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.48K.