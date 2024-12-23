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سعر Valinity (VY) المباشر لليوم هو USD 0.683552 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.57M . يتم تحديث سعر VY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Valinity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.18 - تغيير سعر Valinity خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.53M

أداء سعر Valinity (VY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Valinity مقابل USD هو $ -0.0088172168321284 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Valinity مقابل USD هو $ -0.0618038325 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Valinity مقابل USD هو $ +0.2146295178 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Valinity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0088172168321284 -1.27% 30 يوم $ -0.0618038325 -9.04% 60 يوم $ +0.2146295178 +31.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Valinity (VY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Valinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.673421$ 0.673421 $ 0.673421 24 ساعة مرتفع $ 0.703269$ 0.703269 $ 0.703269 عالية طوال الوقت $ 0.93197$ 0.93197 $ 0.93197 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -24.41%

معلومات سوق Valinity (VY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: