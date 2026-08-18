سعر UXLINK اليوم

السعر المباشر لمشروع UXLINK (UXLINK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UXLINK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UXLINK.

يحتل UXLINK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 633,481، مع عرض متداول قدره 927.74M UXLINK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UXLINK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.68، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UXLINK بمقدار +1.33% خلال الساعة الماضية و+2.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.44K.

معلومات سوق UXLINK (UXLINK)

القيمة السوقية $ 633.48K$ 633.48K $ 633.48K الحجم (24 ساعة) $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 682.82K$ 682.82K $ 682.82K إمداد دورة التداول 927.74M 927.74M 927.74M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UXLINK هي $ 633.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.44K. العرض المتداول لـ UXLINK يبلغ 927.74M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 682.82K.