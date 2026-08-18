سعر uTrade اليوم

السعر المباشر لمشروع uTrade (UTT) اليوم هو $ 0.228092، مع تغير بنسبة 4.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UTT الحالي إلى USD هو $ 0.228092 لكل UTT.

يحتل uTrade حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 967,025، مع عرض متداول قدره 4.24M UTT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UTT بين $ 0.217434 (أدنى) و$ 0.230053 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,811.94، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12733.

على المدى القصير، تحرك UTT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+2.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 166.28K.

معلومات سوق uTrade (UTT)

القيمة السوقية $ 967.03K$ 967.03K $ 967.03K الحجم (24 ساعة) $ 166.28K$ 166.28K $ 166.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M إمداد دورة التداول 4.24M 4.24M 4.24M إجمالي العرض 49,300,087.762232 49,300,087.762232 49,300,087.762232

القيمة السوقية الحالية لـ uTrade هي $ 967.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 166.28K. العرض المتداول لـ UTT يبلغ 4.24M، مع إجمالي عرض 49300087.762232. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.24M.