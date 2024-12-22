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سعر Utgard (UTG) المباشر لليوم هو USD 0.0010975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 395.00K . يتم تحديث سعر UTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Utgard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.56 - تغيير سعر Utgard خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 360.00M

أداء سعر Utgard (UTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Utgard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Utgard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Utgard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Utgard مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Utgard (UTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Utgard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0010918$ 0.0010918 $ 0.0010918 24 ساعة مرتفع $ 0.00109863$ 0.00109863 $ 0.00109863 عالية طوال الوقت $ 0.00606778$ 0.00606778 $ 0.00606778 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) +2.64%

معلومات سوق Utgard (UTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: