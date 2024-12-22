سعر Utgard (UTG)
سعر Utgard (UTG) المباشر لليوم هو USD 0.0010975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 395.00K. يتم تحديث سعر UTG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Utgard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.56
- تغيير سعر Utgard خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 360.00M
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خلال اليوم، كان سعر Utgard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Utgard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Utgard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Utgard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Utgard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.17%
+2.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community
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$0.0010975
|1 UTG إلى MYR
RM0.00493875
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₺0.038621025
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¥0.1716929
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₹0.09322165
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Rp17.701610425
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₱0.064565925
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￡E.0.0558408
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