معلومات سعر USX (USX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة منخفض $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 أدنى سعر $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

سعر USX (USX) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USX بين أدنى سعر $ 1.0 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSX على الإطلاق هو $ 1.017، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.999188.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USX -0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +0.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق USX (USX)

القيمة السوقية $ 212.80M$ 212.80M $ 212.80M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 212.80M$ 212.80M $ 212.80M إمداد دورة التداول 212.67M 212.67M 212.67M إجمالي العرض 212,672,122.762897 212,672,122.762897 212,672,122.762897

القيمة السوقية الحالية لـ USX هي $ 212.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USX يبلغ 212.67M، مع إجمالي عرض 212672122.762897. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 212.80M.