معلومات سعر USIC (USI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00000118 24 ساعة مرتفع $ 0.00000127 عالية طوال الوقت $ 0.00000366 أدنى سعر $ 0.00000101 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -3.16% تغير السعر (7 أيام) +9.81%

سعر USIC (USI) في الوقت الحقيقي هو $0.00000119. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USI بين أدنى سعر $ 0.00000118 وأعلى سعر $ 0.00000127، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSI على الإطلاق هو $ 0.00000366، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000101.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USI -0.16% على مدار الساعة الماضية، -3.16% على مدار 24 ساعة، و +9.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق USIC (USI)

القيمة السوقية $ 118.91K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 118.91K إمداد دورة التداول 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ USIC هي $ 118.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USI يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 118.91K.