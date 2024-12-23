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سعر USDX (USDX) المباشر لليوم هو USD 0.696646 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.44M . يتم تحديث سعر USDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 425.01K - تغيير سعر USDX خلال اليوم هو -8.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 111.57M

أداء سعر USDX (USDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDX مقابل USD هو $ -0.0607187698243753 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDX مقابل USD هو $ +0.1391212511 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDX مقابل USD هو $ +0.1048200740 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDX مقابل USD هو $ -0.0720556885955117 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0607187698243753 -8.01% 30 يوم $ +0.1391212511 +19.97% 60 يوم $ +0.1048200740 +15.05% 90 يوم $ -0.0720556885955117 -9.37%

تحليل سعر USDX (USDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.662462$ 0.662462 $ 0.662462 24 ساعة مرتفع $ 0.761454$ 0.761454 $ 0.761454 عالية طوال الوقت $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 تغير السعر (1 ساعة) -4.85% تغير السعر (1يوم) -8.01% تغير السعر (7 أيام) -10.16%

معلومات سوق USDX (USDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: