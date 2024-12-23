سعر USDX (USDX)
سعر USDX (USDX) المباشر لليوم هو USD 0.696646. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.44M. يتم تحديث سعر USDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 425.01K
- تغيير سعر USDX خلال اليوم هو -8.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 111.57M
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خلال اليوم، كان سعر USDX مقابل USD هو $ -0.0607187698243753 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDX مقابل USD هو $ +0.1391212511 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDX مقابل USD هو $ +0.1048200740 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDX مقابل USD هو $ -0.0720556885955117 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0607187698243753
|-8.01%
|30 يوم
|$ +0.1391212511
|+19.97%
|60 يوم
|$ +0.1048200740
|+15.05%
|90 يوم
|$ -0.0720556885955117
|-9.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.85%
-8.01%
-10.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDX is the crypto-backed native stablecoin of the Kava DeFi hub.
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