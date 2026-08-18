سعر USD1DOGE اليوم

السعر المباشر لمشروع USD1DOGE (USD1DOGE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USD1DOGE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل USD1DOGE.

يحتل USD1DOGE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,166.81، مع عرض متداول قدره 1.00B USD1DOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USD1DOGE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00117679، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك USD1DOGE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق USD1DOGE (USD1DOGE)

القيمة السوقية $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ USD1DOGE هي $ 15.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USD1DOGE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.17K.