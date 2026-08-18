سعر USCR اليوم

السعر المباشر لمشروع USCR (USCR) اليوم هو $ 0.00181781، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USCR الحالي إلى USD هو $ 0.00181781 لكل USCR.

يحتل USCR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,817,549، مع عرض متداول قدره 999.86M USCR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USCR بين $ 0.00173727 (أدنى) و$ 0.0018518 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.057751، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00170065.

على المدى القصير، تحرك USCR بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و+2.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 725.87.

معلومات سوق USCR (USCR)

القيمة السوقية $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M الحجم (24 ساعة) $ 725.87$ 725.87 $ 725.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,864,061.264188 999,864,061.264188 999,864,061.264188

القيمة السوقية الحالية لـ USCR هي $ 1.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 725.87. العرض المتداول لـ USCR يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999864061.264188. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.82M.