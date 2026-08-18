سعر URU اليوم

السعر المباشر لمشروع URU (URU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل URU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل URU.

يحتل URU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 169,803، مع عرض متداول قدره 610.00M URU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول URU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00106313، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك URU بمقدار +1.22% خلال الساعة الماضية و-57.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.40K.

معلومات سوق URU (URU)

القيمة السوقية $ 169.80K$ 169.80K $ 169.80K الحجم (24 ساعة) $ 3.40K$ 3.40K $ 3.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 278.37K$ 278.37K $ 278.37K إمداد دورة التداول 610.00M 610.00M 610.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ URU هي $ 169.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.40K. العرض المتداول لـ URU يبلغ 610.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 278.37K.