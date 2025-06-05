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سعر UPTOS (UPTOS) المباشر لليوم هو USD 0.00000101 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.52K . يتم تحديث سعر UPTOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UPTOS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر UPTOS خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 63.79B

أداء سعر UPTOS (UPTOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UPTOS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UPTOS مقابل USD هو $ -0.0000001961 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UPTOS مقابل USD هو $ -0.0000005098 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UPTOS مقابل USD هو $ -0.00000683162241992084 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.18% 30 يوم $ -0.0000001961 -19.42% 60 يوم $ -0.0000005098 -50.48% 90 يوم $ -0.00000683162241992084 -87.12%

تحليل سعر UPTOS (UPTOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UPTOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000101$ 0.00000101 $ 0.00000101 24 ساعة مرتفع $ 0.00000102$ 0.00000102 $ 0.00000102 عالية طوال الوقت $ 0.00013175$ 0.00013175 $ 0.00013175 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) -15.32%

معلومات سوق UPTOS (UPTOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: