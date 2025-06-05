سعر UPTOS (UPTOS)
سعر UPTOS (UPTOS) المباشر لليوم هو USD 0.00000101. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.52K. يتم تحديث سعر UPTOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UPTOS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر UPTOS خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 63.79B
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خلال اليوم، كان سعر UPTOS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UPTOS مقابل USD هو $ -0.0000001961 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UPTOS مقابل USD هو $ -0.0000005098 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UPTOS مقابل USD هو $ -0.00000683162241992084 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ -0.0000001961
|-19.42%
|60 يوم
|$ -0.0000005098
|-50.48%
|90 يوم
|$ -0.00000683162241992084
|-87.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UPTOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.18%
-15.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UPTOS is a community driven token on APTOS chain
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