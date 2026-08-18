سعر Unite اليوم

السعر المباشر لمشروع Unite (UNITE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNITE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNITE.

يحتل Unite حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,441، مع عرض متداول قدره 4.19B UNITE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNITE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00270388، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNITE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Unite (UNITE)

القيمة السوقية $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K إمداد دورة التداول 4.19B 4.19B 4.19B إجمالي العرض 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unite هي $ 20.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNITE يبلغ 4.19B، مع إجمالي عرض 30000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.94K.