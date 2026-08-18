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سعر Unite المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ UNITE هي 20,441 USD. تابع تحديثات أسعار UNITE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Unite المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ UNITE هي 20,441 USD. تابع تحديثات أسعار UNITE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن UNITE

معلومات سعر UNITE

ما هو UNITE

الوثيقة البيضاء لـ UNITE

الموقع الرسمي لـ UNITE

اقتصاد توكن UNITE

توقعات سعر UNITE

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شعار Unite

سعر Unite (UNITE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 UNITE إلى USD:

$0.00000443
$0.00000443$0.00000443
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Unite (UNITE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:25:14 (UTC+8)

سعر Unite اليوم

السعر المباشر لمشروع Unite (UNITE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNITE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNITE.

يحتل Unite حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,441، مع عرض متداول قدره 4.19B UNITE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNITE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00270388، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNITE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Unite (UNITE)

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

--
----

$ 132.94K
$ 132.94K$ 132.94K

4.19B
4.19B 4.19B

30,000,000,000.0
30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unite هي $ 20.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNITE يبلغ 4.19B، مع إجمالي عرض 30000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 132.94K.

سجل سعر Unite بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

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$ 0.0$ 0.0

$ 0.00270388
$ 0.00270388$ 0.00270388

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0.00%

0.00%

سجل سعر Unite (UNITE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unite مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 0-71.99%
90 يوم----

توقعات أسعار Unite

Unite (UNITE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UNITE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUnite (UNITE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Unite نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Unite الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار UNITE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Unite.

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المصدر Unite (UNITE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemBase NativeGaming (GameFi)

نبذة عن Unite

ما هو سعر التداول المباشر لـ Unite اليوم؟

يبلغ سعر تداول Unite الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ UNITE؟

سجلت UNITE حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Unite اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Unite تحركًا في السعر بنسبة --%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Unite اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Unite بين $0.0 و$0.0، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Unite

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:25:14 (UTC+8)

تحديثات Unite (UNITE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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