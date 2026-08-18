سعر Unifrog اليوم

السعر المباشر لمشروع Unifrog (UNIFROG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNIFROG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNIFROG.

يحتل Unifrog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,080، مع عرض متداول قدره 1.00B UNIFROG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNIFROG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNIFROG بمقدار -3.62% خلال الساعة الماضية و-16.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Unifrog (UNIFROG)

القيمة السوقية $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unifrog هي $ 58.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNIFROG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.08K.