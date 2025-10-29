معلومات سعر Unicorn Meat (W🍖) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01014802 $ 0.01014802 $ 0.01014802 24 ساعة منخفض $ 0.01118586 $ 0.01118586 $ 0.01118586 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01014802$ 0.01014802 $ 0.01014802 24 ساعة مرتفع $ 0.01118586$ 0.01118586 $ 0.01118586 عالية طوال الوقت $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 أدنى سعر $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.13% تغير السعر (7 أيام) +7.01% تغير السعر (7 أيام) +7.01%

سعر Unicorn Meat (W🍖) في الوقت الحقيقي هو $0.01029029. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول W🍖 بين أدنى سعر $ 0.01014802 وأعلى سعر $ 0.01118586، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـW🍖 على الإطلاق هو $ 0.01772418، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00259296.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير W🍖 -- على مدار الساعة الماضية، -0.13% على مدار 24 ساعة، و +7.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unicorn Meat (W🍖)

القيمة السوقية $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M إمداد دورة التداول 99.99M 99.99M 99.99M إجمالي العرض 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

القيمة السوقية الحالية لـ Unicorn Meat هي $ 1.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ W🍖 يبلغ 99.99M، مع إجمالي عرض 99990775.43. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.03M.