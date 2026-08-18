سعر Tygr اليوم

السعر المباشر لمشروع Tygr (TYGR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TYGR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TYGR.

يحتل Tygr حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 273,835، مع عرض متداول قدره 913.67M TYGR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TYGR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00375075، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TYGR بمقدار -4.30% خلال الساعة الماضية و-42.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 111.41K.

معلومات سوق Tygr (TYGR)

القيمة السوقية $ 273.84K$ 273.84K $ 273.84K الحجم (24 ساعة) $ 111.41K$ 111.41K $ 111.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 299.71K$ 299.71K $ 299.71K إمداد دورة التداول 913.67M 913.67M 913.67M إجمالي العرض 913,669,064.170168 913,669,064.170168 913,669,064.170168

القيمة السوقية الحالية لـ Tygr هي $ 273.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 111.41K. العرض المتداول لـ TYGR يبلغ 913.67M، مع إجمالي عرض 913669064.170168. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 299.71K.