معلومات سعر TTAJ (TTAJ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00440947 $ 0.00440947 $ 0.00440947 24 ساعة منخفض $ 0.00459531 $ 0.00459531 $ 0.00459531 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00440947$ 0.00440947 $ 0.00440947 24 ساعة مرتفع $ 0.00459531$ 0.00459531 $ 0.00459531 عالية طوال الوقت $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 أدنى سعر $ 0.00272401$ 0.00272401 $ 0.00272401 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -1.50% تغير السعر (7 أيام) +1.46% تغير السعر (7 أيام) +1.46%

سعر TTAJ (TTAJ) في الوقت الحقيقي هو $0.00448453. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TTAJ بين أدنى سعر $ 0.00440947 وأعلى سعر $ 0.00459531، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTTAJ على الإطلاق هو $ 0.00996565، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00272401.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TTAJ +0.18% على مدار الساعة الماضية، -1.50% على مدار 24 ساعة، و +1.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TTAJ (TTAJ)

القيمة السوقية $ 497.66K$ 497.66K $ 497.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 497.66K$ 497.66K $ 497.66K إمداد دورة التداول 111.00M 111.00M 111.00M إجمالي العرض 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TTAJ هي $ 497.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TTAJ يبلغ 111.00M، مع إجمالي عرض 111000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 497.66K.