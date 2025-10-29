معلومات سعر TruthAiSwarm (TRUTHAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.30% تغير السعر (7 أيام) +10.27% تغير السعر (7 أيام) +10.27%

سعر TruthAiSwarm (TRUTHAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRUTHAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRUTHAI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRUTHAI -- على مدار الساعة الماضية، -2.30% على مدار 24 ساعة، و +10.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TruthAiSwarm (TRUTHAI)

القيمة السوقية $ 69.75K$ 69.75K $ 69.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.75K$ 69.75K $ 69.75K إمداد دورة التداول 979.30M 979.30M 979.30M إجمالي العرض 979,297,914.712274 979,297,914.712274 979,297,914.712274

القيمة السوقية الحالية لـ TruthAiSwarm هي $ 69.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRUTHAI يبلغ 979.30M، مع إجمالي عرض 979297914.712274. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.75K.