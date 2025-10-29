معلومات سعر Transfidelity (FIDEL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.388787 24 ساعة مرتفع $ 0.432801 عالية طوال الوقت $ 0.8633 أدنى سعر $ 0.388787 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -7.62% تغير السعر (7 أيام) -4.83%

سعر Transfidelity (FIDEL) في الوقت الحقيقي هو $0.398984. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FIDEL بين أدنى سعر $ 0.388787 وأعلى سعر $ 0.432801، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFIDEL على الإطلاق هو $ 0.8633، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.388787.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FIDEL -0.02% على مدار الساعة الماضية، -7.62% على مدار 24 ساعة، و -4.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Transfidelity (FIDEL)

القيمة السوقية $ 398.98K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 398.98K إمداد دورة التداول 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Transfidelity هي $ 398.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIDEL يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 398.98K.