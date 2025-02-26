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سعر TrainingDietMax (TDM) المباشر لليوم هو USD 0.00263431 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 250.10K . يتم تحديث سعر TDM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TrainingDietMax الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.34K - تغيير سعر TrainingDietMax خلال اليوم هو +117.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 94.90M

أداء سعر TrainingDietMax (TDM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TrainingDietMax مقابل USD هو $ +0.00142264 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TrainingDietMax مقابل USD هو $ -0.0016612614 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TrainingDietMax مقابل USD هو $ -0.0021794789 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TrainingDietMax مقابل USD هو $ -0.016586822339535037 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00142264 +117.41% 30 يوم $ -0.0016612614 -63.06% 60 يوم $ -0.0021794789 -82.73% 90 يوم $ -0.016586822339535037 -86.29%

تحليل سعر TrainingDietMax (TDM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TrainingDietMax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00120742$ 0.00120742 $ 0.00120742 24 ساعة مرتفع $ 0.0031854$ 0.0031854 $ 0.0031854 عالية طوال الوقت $ 0.302242$ 0.302242 $ 0.302242 تغير السعر (1 ساعة) -15.33% تغير السعر (1يوم) +117.41% تغير السعر (7 أيام) +38.77%

معلومات سوق TrainingDietMax (TDM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: