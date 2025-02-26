سعر TrainingDietMax (TDM)
سعر TrainingDietMax (TDM) المباشر لليوم هو USD 0.00263431. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 250.10K. يتم تحديث سعر TDM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TrainingDietMax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.34K
- تغيير سعر TrainingDietMax خلال اليوم هو +117.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 94.90M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TDM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TDM.
خلال اليوم، كان سعر TrainingDietMax مقابل USD هو $ +0.00142264 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TrainingDietMax مقابل USD هو $ -0.0016612614 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TrainingDietMax مقابل USD هو $ -0.0021794789 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TrainingDietMax مقابل USD هو $ -0.016586822339535037 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00142264
|+117.41%
|30 يوم
|$ -0.0016612614
|-63.06%
|60 يوم
|$ -0.0021794789
|-82.73%
|90 يوم
|$ -0.016586822339535037
|-86.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TrainingDietMax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-15.33%
+117.41%
+38.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TDM إلى AUD
A$0.0041622098
|1 TDM إلى GBP
￡0.0020811049
|1 TDM إلى EUR
€0.0025025945
|1 TDM إلى USD
$0.00263431
|1 TDM إلى MYR
RM0.0116436502
|1 TDM إلى TRY
₺0.0959679133
|1 TDM إلى JPY
¥0.3938030019
|1 TDM إلى RUB
₽0.2273672961
|1 TDM إلى INR
₹0.2294747441
|1 TDM إلى IDR
Rp43.1854029264
|1 TDM إلى PHP
₱0.1525002059
|1 TDM إلى EGP
￡E.0.1332433998
|1 TDM إلى BRL
R$0.0151999687
|1 TDM إلى CAD
C$0.0037670633
|1 TDM إلى BDT
৳0.3192520289
|1 TDM إلى NGN
₦3.9494892675
|1 TDM إلى UAH
₴0.1095609529
|1 TDM إلى VES
Bs0.16596153
|1 TDM إلى PKR
Rs0.7348144314
|1 TDM إلى KZT
₸1.3105955681
|1 TDM إلى THB
฿0.088776247
|1 TDM إلى TWD
NT$0.086405368
|1 TDM إلى CHF
Fr0.0023445359
|1 TDM إلى HKD
HK$0.0204685887
|1 TDM إلى MAD
.د.م0.0260533259