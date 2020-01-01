توكنوميكس TrainingDietMax (TDM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TrainingDietMax (TDM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TrainingDietMax (TDM) TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax الموقع الرسمي: https://en.trainingdietmax.com/ اشتر TDM الآن!

توكنوميكس TrainingDietMax (TDM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TrainingDietMax (TDM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 128.63K $ 128.63K $ 128.63K إجمالي العرض: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M العرض المتداول: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 128.63K $ 128.63K $ 128.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.302242 $ 0.302242 $ 0.302242 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00134989 $ 0.00134989 $ 0.00134989 معرفة المزيد عن سعر TrainingDietMax (TDM)

توكنوميكس TrainingDietMax (TDM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TrainingDietMax (TDM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TDM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TDM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TDM، استكشف السعر المباشر لتوكن TDM!

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