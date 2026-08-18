سعر TPRO Network اليوم

السعر المباشر لمشروع TPRO Network (TPRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TPRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TPRO.

يحتل TPRO Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 816,130، مع عرض متداول قدره 1.14B TPRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TPRO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02631995، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TPRO بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و+9.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 138.47.

معلومات سوق TPRO Network (TPRO)

القيمة السوقية $ 816.13K$ 816.13K $ 816.13K الحجم (24 ساعة) $ 138.47$ 138.47 $ 138.47 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 816.13K$ 816.13K $ 816.13K إمداد دورة التداول 1.14B 1.14B 1.14B إجمالي العرض 1,136,687,868.296125 1,136,687,868.296125 1,136,687,868.296125

القيمة السوقية الحالية لـ TPRO Network هي $ 816.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 138.47. العرض المتداول لـ TPRO يبلغ 1.14B، مع إجمالي عرض 1136687868.296125. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 816.13K.