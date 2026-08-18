سعر Toucan اليوم

السعر المباشر لمشروع Toucan (TCAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TCAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TCAN.

يحتل Toucan حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,930.65، مع عرض متداول قدره 1.00B TCAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TCAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TCAN بمقدار -0.60% خلال الساعة الماضية و-29.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Toucan (TCAN)

القيمة السوقية $ 15.93K$ 15.93K $ 15.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.93K$ 15.93K $ 15.93K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Toucan هي $ 15.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TCAN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.93K.