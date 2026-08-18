سعر tomochi اليوم

السعر المباشر لمشروع tomochi (TOMOCHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TOMOCHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TOMOCHI.

يحتل tomochi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 611,451، مع عرض متداول قدره 999.98M TOMOCHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TOMOCHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00349636، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TOMOCHI بمقدار -3.56% خلال الساعة الماضية و-23.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.42K.

معلومات سوق tomochi (TOMOCHI)

القيمة السوقية $ 611.45K$ 611.45K $ 611.45K الحجم (24 ساعة) $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 611.45K$ 611.45K $ 611.45K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,978,329.408436 999,978,329.408436 999,978,329.408436

القيمة السوقية الحالية لـ tomochi هي $ 611.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.42K. العرض المتداول لـ TOMOCHI يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999978329.408436. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 611.45K.