سعر TokenPocket Token اليوم

السعر المباشر لمشروع TokenPocket Token (TPT) اليوم هو $ 0.00683687، مع تغير بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TPT الحالي إلى USD هو $ 0.00683687 لكل TPT.

يحتل TokenPocket Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,763,130، مع عرض متداول قدره 3.18B TPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TPT بين $ 0.00684035 (أدنى) و$ 0.00692713 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.14558، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TPT بمقدار -0.25% خلال الساعة الماضية و+4.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.28K.

معلومات سوق TokenPocket Token (TPT)

القيمة السوقية $ 21.76M$ 21.76M $ 21.76M الحجم (24 ساعة) $ 2.28K$ 2.28K $ 2.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.34M$ 40.34M $ 40.34M إمداد دورة التداول 3.18B 3.18B 3.18B إجمالي العرض 3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257

القيمة السوقية الحالية لـ TokenPocket Token هي $ 21.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.28K. العرض المتداول لـ TPT يبلغ 3.18B، مع إجمالي عرض 3183201665.4257. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.34M.