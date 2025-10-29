معلومات سعر TokenOS AI (TOS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.88% تغير السعر (1يوم) -15.27% تغير السعر (7 أيام) +186.47%

سعر TokenOS AI (TOS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOS +0.88% على مدار الساعة الماضية، -15.27% على مدار 24 ساعة، و +186.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TokenOS AI (TOS)

القيمة السوقية $ 345.50K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 345.50K إمداد دورة التداول 999.83M إجمالي العرض 999,829,680.313317

القيمة السوقية الحالية لـ TokenOS AI هي $ 345.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TOS يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999829680.313317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 345.50K.