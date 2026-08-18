سعر tokenforge اليوم

السعر المباشر لمشروع tokenforge (TKFG) اليوم هو $ 0.01744079، مع تغير بنسبة 1.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TKFG الحالي إلى USD هو $ 0.01744079 لكل TKFG.

يحتل tokenforge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,856,539، مع عرض متداول قدره 227.12M TKFG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TKFG بين $ 0.01697664 (أدنى) و$ 0.01782286 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.188898، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01175267.

على المدى القصير، تحرك TKFG بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-4.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 549.16.

معلومات سوق tokenforge (TKFG)

القيمة السوقية $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M الحجم (24 ساعة) $ 549.16$ 549.16 $ 549.16 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.44M$ 17.44M $ 17.44M إمداد دورة التداول 227.12M 227.12M 227.12M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ tokenforge هي $ 4.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 549.16. العرض المتداول لـ TKFG يبلغ 227.12M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.44M.