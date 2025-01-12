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سعر TOCO (TOCO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 769.73K . يتم تحديث سعر TOCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TOCO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.49K - تغيير سعر TOCO خلال اليوم هو +371.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 887.94M

أداء سعر TOCO (TOCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TOCO مقابل USD هو $ +0.00068291 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TOCO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TOCO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TOCO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00068291 +371.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TOCO (TOCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TOCO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00149841$ 0.00149841 $ 0.00149841 عالية طوال الوقت $ 0.00862493$ 0.00862493 $ 0.00862493 تغير السعر (1 ساعة) +10.06% تغير السعر (1يوم) +371.22% تغير السعر (7 أيام) -31.02%

معلومات سوق TOCO (TOCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: