معلومات سعر TIWICAT (TWC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -3.71% تغير السعر (7 أيام) -15.63%

سعر TIWICAT (TWC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TWC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTWC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TWC +0.02% على مدار الساعة الماضية، -3.71% على مدار 24 ساعة، و -15.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TIWICAT (TWC)

القيمة السوقية $ 892.96K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 894.40K إمداد دورة التداول 912.26T إجمالي العرض 913,732,963,957,887.6

القيمة السوقية الحالية لـ TIWICAT هي $ 892.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TWC يبلغ 912.26T، مع إجمالي عرض 913732963957887.6. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 894.40K.