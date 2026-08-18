سعر titcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع titcoin (TITCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TITCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TITCOIN.

يحتل titcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 208,946، مع عرض متداول قدره 949.47M TITCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TITCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.093871، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TITCOIN بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-1.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 89.38.

معلومات سوق titcoin (TITCOIN)

القيمة السوقية $ 208.95K$ 208.95K $ 208.95K الحجم (24 ساعة) $ 89.38$ 89.38 $ 89.38 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 208.95K$ 208.95K $ 208.95K إمداد دورة التداول 949.47M 949.47M 949.47M إجمالي العرض 984,401,345.384276 984,401,345.384276 984,401,345.384276

القيمة السوقية الحالية لـ titcoin هي $ 208.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 89.38. العرض المتداول لـ TITCOIN يبلغ 949.47M، مع إجمالي عرض 984401345.384276. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 208.95K.