سعر Tiny World Builder اليوم

السعر المباشر لمشروع Tiny World Builder (TINYWORLD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TINYWORLD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TINYWORLD.

يحتل Tiny World Builder حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,143.05، مع عرض متداول قدره 999.71M TINYWORLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TINYWORLD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00122394، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TINYWORLD بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و+19.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Tiny World Builder (TINYWORLD)

القيمة السوقية $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K إمداد دورة التداول 999.71M 999.71M 999.71M إجمالي العرض 999,707,226.924582 999,707,226.924582 999,707,226.924582

القيمة السوقية الحالية لـ Tiny World Builder هي $ 12.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TINYWORLD يبلغ 999.71M، مع إجمالي عرض 999707226.924582. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.14K.