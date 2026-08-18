سعر timmythetoaster اليوم

السعر المباشر لمشروع timmythetoaster (TIMMY) اليوم هو $ 19.84، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TIMMY الحالي إلى USD هو $ 19.84 لكل TIMMY.

يحتل timmythetoaster حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,841.38، مع عرض متداول قدره 999.99 TIMMY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TIMMY بين $ 19.75 (أدنى) و$ 20.11 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 265.78، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 19.75.

على المدى القصير، تحرك TIMMY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 98.47.

معلومات سوق timmythetoaster (TIMMY)

القيمة السوقية $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K الحجم (24 ساعة) $ 98.47$ 98.47 $ 98.47 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K إمداد دورة التداول 999.99 999.99 999.99 إجمالي العرض 999.990426177 999.990426177 999.990426177

القيمة السوقية الحالية لـ timmythetoaster هي $ 19.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 98.47. العرض المتداول لـ TIMMY يبلغ 999.99، مع إجمالي عرض 999.990426177. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.84K.