سعر TIMES ($TIMES)
سعر TIMES ($TIMES) المباشر لليوم هو USD 0.00111898. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 297.45K. يتم تحديث سعر $TIMES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TIMES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TIMES خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 265.62M
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خلال اليوم، كان سعر TIMES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TIMES مقابل USD هو $ -0.0004159018 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TIMES مقابل USD هو $ -0.0007008928 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TIMES مقابل USD هو $ -0.010569789597038458 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.88%
|30 يوم
|$ -0.0004159018
|-37.16%
|60 يوم
|$ -0.0007008928
|-62.63%
|90 يوم
|$ -0.010569789597038458
|-90.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TIMES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.88%
-11.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.
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