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سعر TIMES ($TIMES) المباشر لليوم هو USD 0.00111898 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 297.45K . يتم تحديث سعر $TIMES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TIMES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TIMES خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 265.62M

أداء سعر TIMES ($TIMES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TIMES مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TIMES مقابل USD هو $ -0.0004159018 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TIMES مقابل USD هو $ -0.0007008928 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TIMES مقابل USD هو $ -0.010569789597038458 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.88% 30 يوم $ -0.0004159018 -37.16% 60 يوم $ -0.0007008928 -62.63% 90 يوم $ -0.010569789597038458 -90.42%

تحليل سعر TIMES ($TIMES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TIMES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00109808$ 0.00109808 $ 0.00109808 24 ساعة مرتفع $ 0.0011689$ 0.0011689 $ 0.0011689 عالية طوال الوقت $ 0.126407$ 0.126407 $ 0.126407 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -11.14%

معلومات سوق TIMES ($TIMES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: