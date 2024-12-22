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سعر ThunderCore (TT) المباشر لليوم هو USD 0.00354407 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.80M . يتم تحديث سعر TT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ThunderCore الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.45K - تغيير سعر ThunderCore خلال اليوم هو -5.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.54B

أداء سعر ThunderCore (TT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ThunderCore مقابل USD هو $ -0.000194114247233615 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ThunderCore مقابل USD هو $ -0.0002887492 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ThunderCore مقابل USD هو $ +0.0002851207 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ThunderCore مقابل USD هو $ +0.0000496966401502764 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000194114247233615 -5.19% 30 يوم $ -0.0002887492 -8.14% 60 يوم $ +0.0002851207 +8.05% 90 يوم $ +0.0000496966401502764 +1.42%

تحليل سعر ThunderCore (TT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ThunderCore: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00343754$ 0.00343754 $ 0.00343754 24 ساعة مرتفع $ 0.00385564$ 0.00385564 $ 0.00385564 عالية طوال الوقت $ 0.052424$ 0.052424 $ 0.052424 تغير السعر (1 ساعة) +2.10% تغير السعر (1يوم) -5.19% تغير السعر (7 أيام) -15.07%

معلومات سوق ThunderCore (TT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: