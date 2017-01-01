توكنوميكس ThunderCore (TT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ThunderCore (TT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ThunderCore (TT) ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network. الموقع الرسمي: https://www.thundercore.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf اشتر TT الآن!

توكنوميكس ThunderCore (TT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ThunderCore (TT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.67M $ 36.67M $ 36.67M إجمالي العرض: $ 12.46B $ 12.46B $ 12.46B العرض المتداول: $ 12.46B $ 12.46B $ 12.46B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.67M $ 36.67M $ 36.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.052424 $ 0.052424 $ 0.052424 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00236452 $ 0.00236452 $ 0.00236452 السعر الحالي: $ 0.00292432 $ 0.00292432 $ 0.00292432 معرفة المزيد عن سعر ThunderCore (TT)

توكنوميكس ThunderCore (TT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ThunderCore (TT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TT، استكشف السعر المباشر لتوكن TT!

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