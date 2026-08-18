سعر THORWallet اليوم

السعر المباشر لمشروع THORWallet (TITN) اليوم هو $ 0.00688004، مع تغير بنسبة 1.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TITN الحالي إلى USD هو $ 0.00688004 لكل TITN.

يحتل THORWallet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 292,414، مع عرض متداول قدره 42.50M TITN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TITN بين $ 0.00680685 (أدنى) و$ 0.00704914 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.351181، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00621168.

على المدى القصير، تحرك TITN بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-6.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.13K.

معلومات سوق THORWallet (TITN)

القيمة السوقية $ 292.41K$ 292.41K $ 292.41K الحجم (24 ساعة) $ 51.13K$ 51.13K $ 51.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M إمداد دورة التداول 42.50M 42.50M 42.50M إجمالي العرض 931,422,650.505386 931,422,650.505386 931,422,650.505386

القيمة السوقية الحالية لـ THORWallet هي $ 292.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.13K. العرض المتداول لـ TITN يبلغ 42.50M، مع إجمالي عرض 931422650.505386. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.41M.