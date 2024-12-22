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سعر Thorstarter (XRUNE) المباشر لليوم هو USD 0.00803288 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 916.96K . يتم تحديث سعر XRUNE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thorstarter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.67K - تغيير سعر Thorstarter خلال اليوم هو -3.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 114.15M

أداء سعر Thorstarter (XRUNE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thorstarter مقابل USD هو $ -0.000312816878768324 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thorstarter مقابل USD هو $ -0.0025063220 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thorstarter مقابل USD هو $ -0.0031135475 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thorstarter مقابل USD هو $ -0.004817959854607611 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000312816878768324 -3.74% 30 يوم $ -0.0025063220 -31.20% 60 يوم $ -0.0031135475 -38.76% 90 يوم $ -0.004817959854607611 -37.49%

تحليل سعر Thorstarter (XRUNE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thorstarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00797516$ 0.00797516 $ 0.00797516 24 ساعة مرتفع $ 0.0086989$ 0.0086989 $ 0.0086989 عالية طوال الوقت $ 0.707193$ 0.707193 $ 0.707193 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -3.74% تغير السعر (7 أيام) -22.39%

معلومات سوق Thorstarter (XRUNE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: