سعر Thorstarter (XRUNE)
سعر Thorstarter (XRUNE) المباشر لليوم هو USD 0.00803288. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 916.96K. يتم تحديث سعر XRUNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thorstarter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.67K
- تغيير سعر Thorstarter خلال اليوم هو -3.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 114.15M
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خلال اليوم، كان سعر Thorstarter مقابل USD هو $ -0.000312816878768324 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thorstarter مقابل USD هو $ -0.0025063220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thorstarter مقابل USD هو $ -0.0031135475 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thorstarter مقابل USD هو $ -0.004817959854607611 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000312816878768324
|-3.74%
|30 يوم
|$ -0.0025063220
|-31.20%
|60 يوم
|$ -0.0031135475
|-38.76%
|90 يوم
|$ -0.004817959854607611
|-37.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thorstarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-3.74%
-22.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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