سعر TheTrumpToken (GREAT)
سعر TheTrumpToken (GREAT) المباشر لليوم هو USD 7.48. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GREAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TheTrumpToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.34K
- تغيير سعر TheTrumpToken خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GREAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GREAT.
خلال اليوم، كان سعر TheTrumpToken مقابل USD هو $ +0.00385831 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TheTrumpToken مقابل USD هو $ +3.5121704200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TheTrumpToken مقابل USD هو $ +26.1854162680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TheTrumpToken مقابل USD هو $ -0.084781607035052 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00385831
|+0.05%
|30 يوم
|$ +3.5121704200
|+46.95%
|60 يوم
|$ +26.1854162680
|+350.07%
|90 يوم
|$ -0.084781607035052
|-1.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TheTrumpToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.05%
+2.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TheTrumpToken is a revolutionary political cryptocurrency designed to support Donald J. Trump’s reelection and conservative causes. With a fixed supply of 21 million tokens, it merges the principles of Bitcoin with Solana’s cutting-edge technology, ensuring rapid, secure transactions at low cost. Positioned as "America’s Cryptocurrency" and trading under the symbol “GREAT”, TheTrumpToken aims to engage a vast, politically active user base, including Trump supporters and the global conservative community. Offering scarcity-driven value, and a global decentralized political advocacy platform, it captures the enthusiasm of millions set to reshape the political funding landscape worldwide.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GREAT إلى AUD
A$11.8184
|1 GREAT إلى GBP
￡5.9092
|1 GREAT إلى EUR
€7.106
|1 GREAT إلى USD
$7.48
|1 GREAT إلى MYR
RM33.1364
|1 GREAT إلى TRY
₺270.7012
|1 GREAT إلى JPY
¥1,142.1212
|1 GREAT إلى RUB
₽669.46
|1 GREAT إلى INR
₹649.0396
|1 GREAT إلى IDR
Rp120,645.1444
|1 GREAT إلى PHP
₱432.6432
|1 GREAT إلى EGP
￡E.378.6376
|1 GREAT إلى BRL
R$43.0848
|1 GREAT إلى CAD
C$10.5468
|1 GREAT إلى BDT
৳910.2412
|1 GREAT إلى NGN
₦11,265.0296
|1 GREAT إلى UAH
₴312.5144
|1 GREAT إلى VES
Bs456.28
|1 GREAT إلى PKR
Rs2,090.5104
|1 GREAT إلى KZT
₸3,741.87
|1 GREAT إلى THB
฿251.7768
|1 GREAT إلى TWD
NT$244.2968
|1 GREAT إلى CHF
Fr6.732
|1 GREAT إلى HKD
HK$58.1944
|1 GREAT إلى MAD
.د.م74.7252