معلومات سعر thesis cat (QUANT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00289093$ 0.00289093 $ 0.00289093 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.98% تغير السعر (7 أيام) +4.36% تغير السعر (7 أيام) +4.36%

سعر thesis cat (QUANT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QUANT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQUANT على الإطلاق هو $ 0.00289093، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QUANT -- على مدار الساعة الماضية، -1.98% على مدار 24 ساعة، و +4.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق thesis cat (QUANT)

القيمة السوقية $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,998,023.0 999,998,023.0 999,998,023.0

القيمة السوقية الحالية لـ thesis cat هي $ 20.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QUANT يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998023.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.14K.