سعر TheContentForge اليوم

السعر المباشر لمشروع TheContentForge (SPARQ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPARQ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPARQ.

يحتل TheContentForge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 401,381، مع عرض متداول قدره 996.80M SPARQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPARQ بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00354506، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPARQ بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.15K.

معلومات سوق TheContentForge (SPARQ)

القيمة السوقية $ 401.38K$ 401.38K $ 401.38K الحجم (24 ساعة) $ 74.15K$ 74.15K $ 74.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 401.38K$ 401.38K $ 401.38K إمداد دورة التداول 996.80M 996.80M 996.80M إجمالي العرض 996,798,294.7308294 996,798,294.7308294 996,798,294.7308294

القيمة السوقية الحالية لـ TheContentForge هي $ 401.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.15K. العرض المتداول لـ SPARQ يبلغ 996.80M، مع إجمالي عرض 996798294.7308294. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 401.38K.