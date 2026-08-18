سعر The Bubbleheads اليوم

السعر المباشر لمشروع The Bubbleheads (BUBBLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUBBLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUBBLE.

يحتل The Bubbleheads حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,939.81، مع عرض متداول قدره 999.78M BUBBLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUBBLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00389035، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUBBLE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Bubbleheads (BUBBLE)

القيمة السوقية $ 15.94K$ 15.94K $ 15.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.94K$ 15.94K $ 15.94K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,782,641.46479 999,782,641.46479 999,782,641.46479

القيمة السوقية الحالية لـ The Bubbleheads هي $ 15.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUBBLE يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999782641.46479. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.94K.