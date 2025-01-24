سعر Teritori (TORI)
سعر Teritori (TORI) المباشر لليوم هو USD 0.0011522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 415.82K. يتم تحديث سعر TORI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Teritori الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.20
- تغيير سعر Teritori خلال اليوم هو +3.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 360.88M
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خلال اليوم، كان سعر Teritori مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Teritori مقابل USD هو $ -0.0001023435 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Teritori مقابل USD هو $ -0.0004976092 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Teritori مقابل USD هو $ -0.000875130705930922 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.32%
|30 يوم
|$ -0.0001023435
|-8.88%
|60 يوم
|$ -0.0004976092
|-43.18%
|90 يوم
|$ -0.000875130705930922
|-43.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Teritori: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
+3.32%
-22.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features.
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