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سعر Teritori (TORI) المباشر لليوم هو USD 0.0011522 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 415.82K . يتم تحديث سعر TORI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Teritori الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.20 - تغيير سعر Teritori خلال اليوم هو +3.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 360.88M

أداء سعر Teritori (TORI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Teritori مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Teritori مقابل USD هو $ -0.0001023435 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Teritori مقابل USD هو $ -0.0004976092 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Teritori مقابل USD هو $ -0.000875130705930922 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.32% 30 يوم $ -0.0001023435 -8.88% 60 يوم $ -0.0004976092 -43.18% 90 يوم $ -0.000875130705930922 -43.16%

تحليل سعر Teritori (TORI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Teritori: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00110111$ 0.00110111 $ 0.00110111 24 ساعة مرتفع $ 0.00115828$ 0.00115828 $ 0.00115828 عالية طوال الوقت $ 0.780407$ 0.780407 $ 0.780407 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) +3.32% تغير السعر (7 أيام) -22.13%

معلومات سوق Teritori (TORI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: