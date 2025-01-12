سعر TERA (TERA)
سعر TERA (TERA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.52K. يتم تحديث سعر TERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TERA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر TERA خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 754.50M
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خلال اليوم، كان سعر TERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TERA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-1.33%
|60 يوم
|$ 0
|-46.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TERA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
+0.41%
+0.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain.
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