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سعر TenX (PAY) المباشر لليوم هو USD 0.00803382 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 949.21K . يتم تحديث سعر PAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TenX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.86K - تغيير سعر TenX خلال اليوم هو +15.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 118.14M

أداء سعر TenX (PAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TenX مقابل USD هو $ +0.00107018 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TenX مقابل USD هو $ +0.0002008487 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TenX مقابل USD هو $ +0.0012043893 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TenX مقابل USD هو $ +0.0002996919810420165 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00107018 +15.37% 30 يوم $ +0.0002008487 +2.50% 60 يوم $ +0.0012043893 +14.99% 90 يوم $ +0.0002996919810420165 +3.87%

تحليل سعر TenX (PAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TenX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00693577$ 0.00693577 $ 0.00693577 24 ساعة مرتفع $ 0.00804042$ 0.00804042 $ 0.00804042 عالية طوال الوقت $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 تغير السعر (1 ساعة) +3.06% تغير السعر (1يوم) +15.37% تغير السعر (7 أيام) -8.89%

معلومات سوق TenX (PAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: