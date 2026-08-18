سعر Tegbotsystem اليوم

السعر المباشر لمشروع Tegbotsystem (TEG) اليوم هو $ 0.02151178، مع تغير بنسبة 3.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TEG الحالي إلى USD هو $ 0.02151178 لكل TEG.

يحتل Tegbotsystem حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 92,666، مع عرض متداول قدره 4.31M TEG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TEG بين $ 0.02153475 (أدنى) و$ 0.02273425 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.224732، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01853866.

على المدى القصير، تحرك TEG بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و+1.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 35.72.

معلومات سوق Tegbotsystem (TEG)

القيمة السوقية $ 92.67K$ 92.67K $ 92.67K الحجم (24 ساعة) $ 35.72$ 35.72 $ 35.72 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 107.55K$ 107.55K $ 107.55K إمداد دورة التداول 4.31M 4.31M 4.31M إجمالي العرض 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065

القيمة السوقية الحالية لـ Tegbotsystem هي $ 92.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 35.72. العرض المتداول لـ TEG يبلغ 4.31M، مع إجمالي عرض 4999980.087536065. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 107.55K.