سعر TAPE اليوم

السعر المباشر لمشروع TAPE (TAPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TAPE.

يحتل TAPE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,401.03، مع عرض متداول قدره 999.98M TAPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TAPE بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-39.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TAPE (TAPE)

القيمة السوقية $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,984,280.150685 999,984,280.150685 999,984,280.150685

القيمة السوقية الحالية لـ TAPE هي $ 10.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAPE يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999984280.150685. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.40K.