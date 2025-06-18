سعر taonado (SN113)
سعر taonado (SN113) المباشر لليوم هو USD 0.764998. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.62. يتم تحديث سعر SN113 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق taonado الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر taonado خلال اليوم هو +31.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.82
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خلال اليوم، كان سعر taonado مقابل USD هو $ +0.185005 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر taonado مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر taonado مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر taonado مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.185005
|+31.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر taonado: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.71%
+31.90%
-32.95%
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