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سعر taonado (SN113) المباشر لليوم هو USD 0.764998 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.62 . يتم تحديث سعر SN113 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق taonado الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر taonado خلال اليوم هو +31.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.82

أداء سعر taonado (SN113) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر taonado مقابل USD هو $ +0.185005 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر taonado مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر taonado مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر taonado مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.185005 +31.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر taonado (SN113)

اكتشف أحدث تحليلات سعر taonado: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.512426$ 0.512426 $ 0.512426 24 ساعة مرتفع $ 0.798041$ 0.798041 $ 0.798041 عالية طوال الوقت $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 تغير السعر (1 ساعة) +2.71% تغير السعر (1يوم) +31.90% تغير السعر (7 أيام) -32.95%

معلومات سوق taonado (SN113)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: